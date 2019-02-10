رياضة | الزمالك يطالب كهربا بتخفيض مطالبه المادية لتعديل عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطالب كهربا بتخفيض مطالبه المادية لتعديل عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشف مصدر أن ما يعطل عقد الجلسة حتى الآن هو طلبات اللاعب المادية حيث طلب اللاعب راتبا ضخما.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة تحدثت مع اللاعب من أجل عقد الجلسة ولكن تم مطالبته بتخفيض المطالبة المادية والتعامل مثل باقي اللاعبين.

وينتظر الزمالك الوصول لاتفاق مادي مناسب مع اللاعب من أجل عقد الجلسة وحسم ملف تعديل العقد.

جدول ترتيب الدوري المصري :- 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 42 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة. 11- الإسماعيلي 23 نقطة. 12- الجونة 22 نقطة. 13- النجوم 21 نقطة. 14- الداخلية 21 نقطة. 15- الاتحاد 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجيت 18 نقطة.

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