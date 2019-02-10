رياضة | 800 ألف دولار تقرب أجايي من البقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 800 ألف دولار تقرب أجايي من البقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاتفاق مع جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، للتجديد على عقوده مع النادي لفترة مقبلة.

ونجح عبدالحفيظ، في الحصول على موافقة اللاعب بالبقاء داخل صفوف الفريق، لمدة عامين عقب رفض أجايي، التجديد لمدة ثلاثة مواسم.

وكان عبدالحفيظ، يرغب في التجديد للاعب لمدة ثلاثة أعوام، إلا أن أجايي طالب بأن يكون العقد ممتد لموسمين فقط. واتفق عبدالحفيظ، مع اللاعب على التجديد مقابل 800 الف دولار سنويًا، حيث يتقاضى اللاعب حاليًا مبلغ 500 ألف دولار سنويًا داخل القلعة الحمراء، على أن يكون التجديد عقب مواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي، كان قد أعلن على لسان عبدالحفيظ، تجديد التعاقد مع التونسي علي معلول لمدة ثلاثة مواسم، وكريم نيدفيد لمدة 5 مواسم، في إطار سياسة الجهاز الفني للحفاظ على قوام الفريق الرئيسي. ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء الثلاتاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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