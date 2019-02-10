رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري، ضد نادي ساسولو، يوم الأحد 10 فبراير في الساعة السابعة مساءً علي ملعب "مابي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD، وسوف يعلق علي هذة المباراة المعلق علي محمد علي.

ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل فرض السيطرة على جميع البطولات في الفترة الأخيرة، وتعويض الخروج من بطولة كأس إيطاليا في الشهر الماضي.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الايطالي هذا الموسم برصيد 60 نقطة، بينما يحل فريق ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق يوفنتوس ضد نادي ساسولو في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.