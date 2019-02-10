شكرا لقرائتكم خبر عن هويسكا يفوز على جيرونا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق هويسكا انتصارا ثمينا على مضيفه جيرونا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد مونتيليفي ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

يدين هويسكا بالفضل في الانتصار للاعب الأرجنتيني خوان أفيلا الذي تألق بتسجيل هدفي فريقه في الدقيقتين 35 و40.

يعد هذا الانتصار الثاني على التوالي لهويسكا في الليجا، والرابع له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ولكنه يظل قابعًا في قاع الترتيب.

على الجانب الآخر، استمر مسلسل هزائم الفريق الكتالوني ليتجمد عند 24 نقطة في المركز الـ17، ويقترب بهذا من منطقة الهبوط ويفصله عنها نقطة وحيدة.