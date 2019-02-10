شكرا لقرائتكم شرط الزمالك للعفو عن محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مجلس إدارة نادى الزمالك، توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض على ورقة تفيد برغبته فى عدم رغبته فى تمديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، من أجل غلق ملف تمديد التعاقد معه بشكل نهائى والاستغناء عنه بنهاية الموسم الجارى للاستفادة من تسويقه خاصة إنه متبقى موسم وحيد فى عقده بعدما عرض مسئولى النادى الأبيض 5 مليون جنيه سنويا على اللاعب لتجديد عقده ورفض اللاعب تلك القيمة المالية ومطالبته بالانضمام إلى الفئة الأولى بالفريق التى تضم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.

ويحق لمحمد إبراهيم الرحيل المجانى فى شهر يناير المقبل وقال لمسئولى النادى الأبيض إن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق يتقاضى 20 مليون جنيه فى عقده الجديد لذلك على مسئولى النادى مساواته بالثنائى محمود كهربا وطارق حامد وكشف له مسئولى النادى الأبيض عدم صحة ما يردده خاصة إن كهربا لم يتم تعديل عقده حتى الآن ومازال عقده 2 مليون جنيه فى السنة الجارية وجاء اقتراح الورقة التى اشترطها مجلس الإدارة تجنباً لأية أحاديث غير صحيحة فى تلك الأزمة.