عودة يجهز بتروجت "نفسيا" ويطالبهم باقتناص نقاط الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبى الفريق الذين تعاقد معهم الفريق البترولى خلال الميركاتو الشتوى مثل إسلام عصام صيام والمحترف الفرنسى كارلس لتدعيم الشق الهجومى الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف بعدما استغنى الجهاز الفنى السابق بقيادة مؤمن سليمان عن الثلاثى محمد سالم وأحمد رؤوف ومحمد شاهين . فى شأن مختلف عقد محمد عودة جلسة مع اللاعبين أكد لهم على ضرورة الفترة المقبلة التى لن تقبل أى تهاون او خسارة فى النقاط مؤكدا لهم أن المباريات المقبلة تعد لقاءات كئوس بداية من لقاء الحرس وأنه لابد من تجميع أكبر عدد من النقاط مع الفرق التى تتساوى معهم فى المستوى لأن مثل هذه المباريات بست نقاط وهو ما تفهمه اللاعبون مؤكدين أنهم عاقدوا العزم على البقاء بالدورى ، مشددا على ضرورة اقتناص نقاط لقاء الحدود .

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