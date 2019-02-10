اونلاين | لايف يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو youtube

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لايف يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو youtube

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويمكن مشاهدة المباراة، على ملعب "سان ماميس" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بين سبورت".

ويدخل برشلونة مباراة أتلتيك بلباو باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد توقف قطار انتصاراته المتتالية في الليجا، بمحطة فالنسيا الجولة الماضية، عندما خرج بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في معقله "كامب نو".