رياضة | تقارير.. ريال مدريد يتخلي عن نجمه من أجل ضم زميل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يتخلي عن نجمه من أجل ضم زميل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد مستعدة لإدخال نجم الفريق إيسكو في صفقة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس. وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية بأن اليوفي يطالب بـ120 مليون يورو للتخلي عن ديبالا لكن ممثلو الريال مستعدون لتقديم 60 مليون يورو وإيسكو الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لسانتياجو سولاري المدير الفني للملكي.

ونوهت المجلة الإسبانية بأن الريال سيجد منافسة قوية على الفوز بخدمات ديبالا أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.

وأشارت دون بالون بأن رغبة ديبابا في ارتداء قميص الميرينجي تعزز فرص انضمامه للريال الذي يبحث عن خليفة لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

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