رياضة | اليوم.. بعثة نصر حسين داي الجزائري تصل القاهرة لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بعثة نصر حسين داي الجزائري تصل القاهرة لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصل بعثة فريق نصر حسين داي الجزائري إلى القاهرة مساء اليوم الأحد استعدادا لملاقاة الزمالك في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المقرر أن تغادر البعثة مباشرة من القاهرة إلى برج العرب من أجل الانتظام في معسكر الفريق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب.
يذكر أن الزمالك كان قد خسر في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين.
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