رياضة | مفاجأة مدوية.. برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الميركاتو الصيفي المقبل سيكون مشتعل في ظل عمل الأندية الأوروبية الكبيرة على تدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة خاصة قطبي إسبانيا ​ريال مدريد​ و​برشلونة​ نظراً لقوة التنافس بينهما.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن البرسا يستهدف صفقة مدوية في الصيف المقبل والتي تعد من أبرز الصفقات لرئيس النادي الملكي فلورنتينو ​بيريز​.