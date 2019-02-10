إدارة القادسية: بيننا و«الانضباط» «كاس»

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) أكد لـ«الخليج 365» مسؤولو نادي القادسية أنهم لن يسكتوا عن حقوق ناديهم لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الاحتجاج المقدم من قبل إدارة النادي اعتراضا على مشاركة لاعب فريق النصر سلطان الغنام في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير أكد لـ«الخليج 365» مسؤولو نادي القادسية أنهم لن يسكتوا عن حقوق ناديهم لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الاحتجاج المقدم من قبل إدارة النادي اعتراضا على مشاركة لاعب فريق النصر سلطان الغنام في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعليق عقوبة إيقافه مباراتين، مؤكدين أنهم سوف يذهبون إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في حال رفض احتجاجهم من قبل لجنة الانضباط. ورفعت إدارة النادي يوم (الجمعة) الماضي مذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق النصر سلطان الغنام في مباراة النصر والقادسية في الجولة (19) ضمن مباريات الدوري، الذي كان موقوفا عن تلك المباراة، إلا أن اتحاد القدم علق إيقافه عنها ليسمح له بالمشاركة بناء على طلب من ناديه، وأكدت إدارة القادسية أنها أرفقت مع المذكرة جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية التي تدعم الاحتجاج بالطرق النظامية التي تضمن حقوق النادي من خلال هذه المباراة التي كسبها النصر بثلاثية. وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن إدارة القادسية أوكلت محامين لمتابعة القضية، وتصعيدها إلى محكمة «كاس» في حال تم رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط، خصوصا أن إدارة مساعد الزامل تستند إلى اللائحة الرئيسية للجنة الانضباط، وأن ما حدث ليس ضمن اللائحة، ومشاركة الغنام مع النصر غير نظامية، إضافة إلى العديد من النقاط التي تستند إليها إدارة القادسية.



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