شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا ينتظر موسى.. وفوساتي في ورطة المدافعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) ، فلاح القحطاني (الرياض)

وقع اختيار مدرب فريق الأهلي فوساتي على اللاعب خورادو ليكمل به عقد الأجانب الثمانية الذين سينافس بهم فيما تبقى في الموسم الكروي الحالي، إذ جاء قرار المدرب الأوروغوياني بعد الاجتماع معه من قبل الجهاز الإداري وإدارة النادي، مبرراً بأن خورادو بإمكان الفريق الاستفادة منه في الأيام القادمة، بينما يحتاج البرازيلي جوزيف دي سوزا لوقت طويل قبل العودة لتمثيل الفريق بسبب إصابته وحاجته للعلاج لفترة طويلة.

هذا ومن المنتظر أن يشارك خورادو في تدريبات الفريق في الأيام القادمة بعد غيابه هو الآخر للفترة القصيرة الماضية بسبب الإصابة ومغادرته لإسبانيا للعلاج هناك قبل العودة لجدة مجدداً، ويواجه المدرب فوساتي ورطة قبل مواجهة النصر بعد غد (الثلاثاء) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب إيقاف اللاعب دياز وإصابة البرازيلي الجديد أدريلان سانتوس، إذ يكثّف المدرب الأهلاوي جهوده خلال 48 ساعة القادمة، وذلك لتجهيز البديل ولن تخرج خياراته بين المدافع محمد آل فتيل وعبدالباسط هندي أو كلاوديو بايزا الذي من الممكن أن يضطر لإشراكه في قلب الدفاع في مواجهة الكلاسيكو القادمة.

في المقابل، واصل الفريق النصراوي استعداداته لمباراة الأهلي القادمة، إذ فرض المدرب فيتوريا تدريبات صباحية ومسائية للاعبين وشهدت الفترة الصباحية ليوم أمس (السبت) تواجد المشرف العام على الفريق الأول عبدالكريم المنصور الذي وقف على تحضيرات الفريق لمواجهة الكلاسيكو، وانطلقت التدريبات عبر التواجد في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى مدرب الفريق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة انطلقت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات كروية متنوعة قبل أن يختتم تدريباته بمناورة على كامل الملعب، هذا ولايزال اللاعب النيجيري أحمد موسى بعيدا عن التدريبات الجماعية لعدم جاهزيته حتى الآن بعد عودته من نيجيريا لحضور عزاء والدته، وسيجري فحوصات طبية نهائية للتأكد من شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجندل في دور الـ64 من بطولة كأس الملك، التي غيبته عن المشاركة مع زملائه في التدريبات، ويأمل المدرب فيتوريا أن يتمكن اللاعب من اللحاق بمباراة الأهلي للاستفادة من خدماته الفنية في اللقاء المرتقب في الدوري.