جوفينكو بديلاً لإدواردو أمام القادسية

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يبدأ مدرب الفريق الهلالي زوران التحضير لمباراة القادسية يوم الثلاثاء على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة 20 في دوري كأس الأمير

يبدأ مدرب الفريق الهلالي زوران التحضير لمباراة القادسية يوم الثلاثاء على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة 20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيعمل مدرب الفريق على تجهيز النجم جوفينكو للمشاركة بديلا لقائد الزعيم إدواردو الموقوف، كما سيستعيد الفريق الهلالي المدافع علي البليهي عقب إيقافه لمباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات، ومن المتوقع أن تشهد مباراة القادسية عودة اللاعب سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة. ويسعى المدرب زوران لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري، إذ سيضع خلال الحصة التدريبية اليوم (الأحد) اللمسات الفنية على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة القادسية القادمة في الدوري، وكان المدرب زوران شاهد مباراة القادسية مع النصر، وقام بتدوين أبرز نقاط الضعف في الفريق القدساوي قبل خوض المواجهة المرتقبة في الدوري.

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