شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلو: طلب بنفيكا «شائعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد لاعب الهلال كاريلو عدم علمه بطلب نادي بنفيكا البرتغالي لخدماته من نادي الهلال خلال الفترة الماضية، وأن ذلك مجرد شائعة. أكد لاعب الهلال كاريلو عدم علمه بطلب نادي بنفيكا البرتغالي لخدماته من نادي الهلال خلال الفترة الماضية، وأن ذلك مجرد شائعة. وأوضح أن تركيزه حاليا منصب على تجربته الاحترافية مع الفريق الهلالي، والعمل على تقديم أفضل المستويات الفنية والمساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدوري، والسعي للمنافسة على البطولات في الموسم الحالي، متمنيا أن تكون تجربته حافلة بالإنجازات مع الهلال.



كانت هذه تفاصيل خبر كاريلو: طلب بنفيكا «شائعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.