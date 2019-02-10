شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلي رئيساً للعلاقات العامة والإعلام في اتحاد الشطرنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي بن موسى الطاسان قراراً يقضي بتعيين موسى بن بندر الثعلي رئيساً للجنة العلاقات العامة والإعلام، متوجاً بها خبرته في اللعبة، بصفته أحد حكامها البارزين ومن أبرز منظمي بطولات الشطرنج سابقاً، وعمل رئيسا للجنة القانونية في الاتحاد السعودي للشطرنج.

الثعلي حاصل على البكالوريوس من جامعة فلوريدا للتقنية في تخصص الهندسة الكهربائية، ويعمل حاليا مهندساً لأنظمة التحكم والمشاريع والأجهزة المصنعية في قطاع إنتاج الغاز، في شركة أرامكو السعودية.