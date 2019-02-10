شكرا لقرائتكم توتنهام يستضيف ليستر سيتى فى محاولة للعودة إلى المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي عندما يستضيف ليستر سيتي في الثالثة والنصف عصراً بملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة.

ويستعد توتنهام لملاقاة بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني الاربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن".

ويغيب عن صفوف توتنهام في مباراة لاعبه هاري كين الذي سجل 14 هدفاً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

ومن المرجح أن يغيب مهاجم توتنهام حتى مارس القادم بعدما تعرض لتمزق فى أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد فى 13 يناير الماضي وسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للتعافى