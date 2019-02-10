شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 98 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 4 مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 98 للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد لقاءات هذا الدور مواجهات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش والطيران مع هليوبوليس والجزيرة مع الأهلى .
فيما يقام غدا الإثنين لقاءات فى ربع نهائى كأس مصر لمواليد 2000 ، بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع أصحاب الجياد والطيران مع مركز شباب الجزيرة و سبورتنج مع سموحة .
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