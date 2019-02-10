بيراميدز: لا نحارب أحدًا.. وانظروا ما حدث لمعلول مع الأهلي

كتب - محمد همام:

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، إن ناديه لا يحارب أحدًا وهذا ما اتضح من خلال تجديد علي معلول عقده مع الأهلي رغم أن وكيله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.

وأضاف عفيفي في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"بعد تعيين محمد جمال العاصي مديرًا تنفيذيًا لبيراميدز، انتشرت إشاعات حول ربط محمد الشناوي ووليد أزارو وعلي معلول منذ تعيين العاصي لمحاربة الأهلي".

وتابع :"هل أحد سمع عن وجود تمرد بين لاعبي الأهلي؟، معلول جدد عقده مع الأهلي ثلاثة مواسم بكل هدوء والعاصي أشرف على المفاوضات بنفسه وهذا ما يعني...