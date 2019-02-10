رياضة | انفراجة في رحيل هازارد الى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة في رحيل هازارد الى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن موافقته على تخفيض مطالبه المالية من أجل الموافقة على رحيل اللاعب إدين هازارد في سوق الانتقالات الصيفية.



وكشف هازارد بعد عام من تجديد عقده مع البلوز عن رغبته في اللعب مع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل ومغادرة الدوري الإنجليزي هذا الصيف.



وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم السبت ، فإن البلوز على استعداد للنظر في بيع إدين هازارد من خلال تحديد سعر واقعي يتماشى مع السوق ، وعدم تعقيد مسألة رحيله في الميركاتو الصيفي القادم.



ويذكر أن إدارة النادي اللندني قد طلبت مبلغ قيمته 250 مليون يورو للموافقة على رحيل هازارد ، لكنها الآن مستعدة للتفاوض من نقطة تبدأ من 100 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت على حسب الأهداف والألقاب التي سيفوز بها مع ناديه المقبل.

ويتبقى عام واحد فقط على نهاية عقد هازارد مع فريق البلوز قبل حسم رحيله إلى الفريق الملكي، في المقابل لم تشير وسائل الإعلام البريطانية أن تشيلسي ينوي اجراء صفقة مبادلة مع ريال مدريد من خلال تقديم هازارد والحصول على جاريث بيل.