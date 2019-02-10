رياضة | رشلونة يختار بديل حارس الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشلونة يختار بديل حارس الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أن العملاق الكتالوني أعرب عن اهتمامه بضم البلجيكي كوين كاستيلس حارس مرمى فولفسبورج الألماني والذي كان الحارس الثاني لمنتخب بلاده بعد تيبو كورتوا في كأس العالم بروسيا العام الماضي.
وقال نيكو فايسن وكيل أعمال كاستيلس في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية:" من الطبيعي ان يتم مراقبة الحارس من الاندية".
واختتم فايسن تصريحاته قائلاً :" الحصول على فرصة للانضمام إلى فريق كبير ستكون خطوة مثيرة، سنرى العروض في الصيف".
يذكر أن كاستيلس انضم إلى فولفسبورج في 2015 قادمًا من هوفنهايم مقابل 1.5 مليون يورو ويرتبط بعقد حتى صيف 2021.
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