رياضة | مصطفي وهبة حارس كرة الماء بالأهلي: الفوز بكأس مصر؟ عيننا علي الثلاثية وهذه البطولة الأغلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي وهبة حارس كرة الماء بالأهلي: الفوز بكأس مصر؟ عيننا علي الثلاثية وهذه البطولة الأغلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناير الماضي أرسل اللاعب الطبيب أو الطبيب اللاعب كما يفضل رسالة شديدة اللهجة حملت توقيعه وتوقيع زملائه.. المارد الأحمر سيكتسح جميع منافسيه دون هوادة.. الفوز بضعف النتيجة " دابل سكور" 6 لصالح الاهلي مقابل 3 للجزيرة أحد أقوي المنافسين في كرة الماء والذي كان يبحث عن الثأر خلال هذه المباراة برهن علي أن القادم لكل المنافسين لن يكون إلا أسوأ!



ظهوره الاعلامي بعدها ولازالت الجماهير حائرة بين وجه اللاعب حارس المرمي العنيد الذي يزود عن مرماه ببسالة لا توصف وكذلك طبيب الاسنان المبتسم الذي يخفف عن مرضاه الالم ويمنحهم الابتسامة الرائعة، ليضيف وجه اخر وهو الاعلامي القادم الذي تنبأ له مدربه وأسطورة اللعبة الكابتن خالد العوضي ظهوره المستمر علي الشاشة قريباً.

الدكتور مصطفي وهبة حارس مرمي كرة الماء بالنادي الاهلي يتحدث في حوار خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".

حدثنا بدايةً عن البطولة الاخيرة والظفر بكأس مصر علي حساب الجزيرة؟

هذه البطولة كانت مهمة جدا للجيل الحالي خاصةً كابتن الفريق ومساعده ولي بالطبع.. مركزي كحارس مرمي هو مركز حساس ضاعف المسؤلية بالطبع.



الجدير بالذكر أن هذه البطولة هي أول بطولة لنا مع المدير الفني الصربي الذي تعاقدت معه الادارة كدليل قوي علي اهتمامها باللعبة ودعمها لنا وقد بدأنا البطولة بخسارة من هيلوبليس والجزيرة ودخولنا المرحلة النهائية في المركز الثالث.

كيف نجح الأهلي في الانتقال من المركز الثالث الي تسلم الكأس واقتناص البطولة؟

نصف النهائي كان مثيراً للغاية فزنا علي هيليوبليس في ملعبهم وفي المباراة التي خضناها علي ملعبنا لم نكن موفقين وخسرنا لنلعب لقاء فاصل في ملعب الصيد وحافظنا علي نظافة شباكنا لثلاثة اشواط متتالية دون أن نتلقي أي هدف وهو رقم قياسي جديد وكبير في تاريخ اللعبة حتي وصلنا للنهائي الذي أثبت منافسونا بعده أنا فزنا به عن جدارة واستحقاق.

ما هي رسالتك للجماهير؟

بكل صراحة في اخر عامين عانينا من غياب الروح وهي واحدة من أهم نقاط قوتنا ومميزاتنا عن باقي الفرق.. وجود الكابتن محمود الخطيب يمثل لنا الكثير ونؤكد له وللجماهير أن هذه البطولة ليست سوي بداية وهناك حلم أكبر لي ولزملائي اللاعبين سنحافظ عليه فالبطولة القادمة هي البطولة العربية في أول مارس وستقام في الكويت ومحلياً ايضاً نحن أول الدوري وهناك نهائي قادم فنحن لا نضع سوي الثلاثية نصب عيننا.

بالعودة الي كواليس النهائي المثير.. حدثنا عن استعدادتك قبل المباراة؟

بعد الفوز عليهم في نصف النهائي أدركنا تماماً أن حساباتهم ستكون مختلفة ورغبتهم في الثار لا تهاون فيها ضاعفنا عدد ساعات التمرين وكان هناك معسكر مغلق قبيل المباراة ولكل منا هدف شخصي يسعي اليه أنا مثلا أتوق لتسجيل رقم خاص بي وهو الخروج بشبكي نظيفة في أشواط المبارة الاربعة كلها.

ماذا عن دعم مجلس الادارة الحالي لجهاز كرة الماء؟

زارنا الاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ محمد الدماطي بالاضافة للتشجيع الدائم من باقي أعضاء المجلس دون استثناء وحتي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي تولي رئاسة الجهاز قبلاً.. دعم الادارة المعنوي رائع وكذلك الاستعادات الفنية كاستقدام فريق بارتيزان الصربي لخوض المباريات معه وهو من أقوي الفرق المصنفة عالمياً ولقاءاتنا معه كانت مثمرة للغاية وكذلك التعاقد مع المدير الفني الاجنبي وكافة التسهيلات المادية المقدمة لنا لا توصف.

كيف تري الاجيال القادمة في رياضة كرة الماء؟

مسؤلية كبري أن ينظر لنا ناشئو الفريق كقدوة لهم وهم واعدون للغاية جيل 2005 مثلا خلال أعوام سيكتسح كل البطولات.

ماذا تقول لزملائك في الفريق؟

لا تنسوا "حلمنا" هم يعلمون جيداً ما أرنو إليه قد تعبنا للغاية وسنتعب أكثر في الفترة القادمة لتحقيق بطولة الدوري بعد غياب ثلاثة عشر عاماً ولا زلنا جوعي للمزيد من البطولات.



بشكل خاص حارس المرمي هو لعبة فردية داخل لعبة جماعية.. قبيل كل مباراة تكون لي عشر دقائق خاصة ألقي فيها كلمة تحفيزية لي ولهم ونتعاهد دوماً علي أن يعلم الجميع ما معني أن تواجه النادي الاهلي.

من هم أصحاب الفضل في مشوارك؟

أود أن أشكر حسن هارون وكريم جمال أود القول أن بدايتي مع اللعبة كانت بمحض الصدفة واستمراري يحتاج لمجهود بدني رهيب ومعاناة كواليسها ممتعة للغاية.

ماذا عن طبيعة اللعبة بشكل عام؟

الفريق سبع لاعبين ستة وحارس مرمي وهي عبارة عن أربعة أشواط كل شوط 8 دقائق ملعوبين وقد تصل المباراة القوية الي ساعة ونصف لانه كما ذكرت الدقائق الثمانية يجب أن يكونوا ملعوبين وكرة الماء هي خامس أعنف لعبة عالمياً.

هل تري أن دعم الاتحاد كافي لنجاح اللعبة؟

هو اتحاد السباحة واهتمامه الاكبر بالسباحة ولكن مجالس ادارات الاندية هي التي تدعم وتوفر الكثير وتؤمن باللعبة وينعكس ذلك علي الجماهير وأعضاء الجمعيات اعمومية وأولياء الامور في كل الاندية.



لدينا مهارات تميز اللاعب المصري عالميا وهناك بطولة دولية لسن 13 عام ستقام في الغردقة لاول مرة كلها براهين علي تقدم اللعبة أكثر وأكثر.

بالتطرق ختاماً لفريق كرة القدم .. كيف تري النتائج الاخيرة للفريق الاحمر؟

الصفقات الجديدة لها دور كبير وتظل روح الفانلة الحمراء دوماً هي كلمة السر.