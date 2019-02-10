رياضة | الصفقة المنتظرة تقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة المنتظرة تقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ريال مدريد من حسم واحدة من أقوى الصفقات للفريق الملكي في الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير صحيفة إسبانية بأن المفاوضات بين قائد إنتر ميلان ماورو إيكاردي لتجديد عقده مع الفريق الايطالي والذي ينتهي في العام 2021 قد تراجعت.



وذكرت صحيفة آس الإسبانية بأن أرقام إيكاردي مع إنتر ميلان لا تساعده إلى جانب البند الجزائي المرتفع في عقده والذي يصل إلى 110 ملايين يورو والذي لا يمكن لأي فريق أن يدفع هذه القيمة.



بينما يبقى ريال مدريد أبرز الفرق التي تسعى لضمه مع العلم أن الريال قد يسعى لضم إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.