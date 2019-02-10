رياضة | مفاجأة.. أبوريدة يتدخل لحل أزمة رئيس الزمالك مع الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أبوريدة يتدخل لحل أزمة رئيس الزمالك مع الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التحرك جاديًا لرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، من الاتحاد الإفريقي "كاف"، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار سعي أبوريدة، لمواجهة شكوى الأهلي والتي تقدم بها الأخير ضد مسؤولو الجبلاية، إلى الكاف بسبب حضور رئيس الزمالك، الاجتماعات والمشاركة في القرارات رغم إيقافه.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لـ" الخليج 365 الرياضي" "أبوريدة، قرر عقد جلسة مع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي برئاسة ريموند هاك، للتفاوض حول رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك".