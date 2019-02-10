رياضة | مفاجأة.. أبوريدة يتدخل لحل أزمة رئيس الزمالك مع الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أبوريدة يتدخل لحل أزمة رئيس الزمالك مع الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التحرك جاديًا لرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، من الاتحاد الإفريقي "كاف"، خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار سعي أبوريدة، لمواجهة شكوى الأهلي والتي تقدم بها الأخير ضد مسؤولو الجبلاية، إلى الكاف بسبب حضور رئيس الزمالك، الاجتماعات والمشاركة في القرارات رغم إيقافه.
وقال مصدر بالاتحاد المصري لـ" الخليج 365 الرياضي" "أبوريدة، قرر عقد جلسة مع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي برئاسة ريموند هاك، للتفاوض حول رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك".
وأضاف المصدر، " أبوريدة حصل على الضوء الأخضر من المالاجشي أحمد أحمد، للتحدث مع لجنة الانضباط واتخاذ قرارت جديدة بشأن رئيس الزمالك، وأنه لا يمانع فعل ذلك".
واختتم المصدر، "مجلس الأهلي، لم يعترف بودية الاجتماع الأخير وقرر تصعيد الأمر، وعليه فضل أبوريدة التحرك قانونيًا وإنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف، حتى لا يتم معاقبة الاتحاد المصري بعد انتهاكه للعقوبات".
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، اجتمعت برئاسة ريموند هاك، والأعضاء عيسى ساما، ويوسف علي ديجاييه، وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، سواء كان فنيًا أو إداريًا، مع تغريمه ماليا 40 ألف دولار بسبب الهجوم على مسؤولي الكاف.
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