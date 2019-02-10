رياضة | طبيب الأهلي يزف خبرا سارا للجماهير بشأن نجمي الفريق

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حدد الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي موعد عودة المغربي وليد أزارو وأحمد فتحي لاعبا فريق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة لاسارتي عدم التعجل فى عودة الثنائى وليد أزارو وأحمد فتحى للمشاركة فى المباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحدد خالد محمود، طبيب النادى الأهلى، موعد مبدئي لعودة الثنائى والمشاركة فى المباريات وتحديداً أمام الداخلية يوم 20 فبراير الجارى ببطولة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى فى عودة الثنائى لصفوفه خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق لخدماتهم محلياً وإفريقيا. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:- 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 42 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة. 11- الإسماعيلي 23 نقطة. 12- الجونة 22 نقطة. 13- النجوم 21 نقطة. 14- الداخلية 21 نقطة. 15- الاتحاد 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجيت 18 نقطة.

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