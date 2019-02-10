رياضة | الأهلي: لاتوجد لدينا أي أزمة مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لاتوجد لدينا أي أزمة مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي بإسم النادي الأهلي، أن هناك حالة احتقان في الوسط الرياضي خلال الوقت الحالي.

وقال شريف خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي ليس لديه مشكلة مع بيراميدز، ولا يرى غضاضة في طلبه بتأجيل مباراته مع الأحمر إلى ما بعد مواجهة الديربي بين الزمالك والأهلي".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان يملك القدرة على احتواء أي أزمة أو القضاء على مسببات المشاكل من قبل حدوث أي شيئ".

بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سيبما يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و٢١ لاعبا وهم :-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠، وسيمبا التنزاني ٥-٠، وتعادل أمام شبيبة الساورة بالجزائر ١-١.