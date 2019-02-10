رياضة | صفقة برشلونة المنتظرة يريد اللعب بجانب رونالدو

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أعرب البرتغالي جواو فيليكس مهاجم وجناح فريق بنفيكا إعجابه الشديد بمواطنه النجم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.



وقال جواو فيليكس عن رونالدو:" من منا لا يرغب باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، هو أسطورة حقيقية ولاعب كبير يجب أن نتعلم منه”.



ويتألق جواو فيليكس بشكل لافت للنظر في الوقت الحالي حتى بات من أبرز المواهب على الساحة الكروية في الوقت الحالي بعدما لفت موهبة بنفيكا الأنظار وأصبح هدف لكبار أندية أوروبا للتعاقد معه الفترة القادمة.

وواصل جناح فريق بنفيكا :" ببساطة كريستيانو رونالدو هو الأفضل، مثلي الأعلى، نموذج رائع للجميع، مثال للعالمية في عالم كرة القدم”.



وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين جواو فيليكس والعديد من الأندية الأوروبية اهمها تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي.