رياضة | تركي آل الشيخ ينشر أغنية جديدة لـ"بيراميدز": "روح الفانلة الزرقا +90" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينشر أغنية جديدة لـ"بيراميدز": "روح الفانلة الزرقا +90" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ومالك نادى بيراميدز، الأغنية الجديدة الخاصة بالفريق عبر صفحته الشخصية. وقام معالي المستشار تركي آل الشيخ بنشر الفيديو الخاص بالأغنية الجديدة لفريق بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق :" مش فارق مين". ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 42 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة. 11- الإسماعيلي 23 نقطة. 12- الجونة 22 نقطة. 13- النجوم 21 نقطة. 14- الداخلية 21 نقطة. 15- الاتحاد 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجيت 18 نقطة.

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