رياضة | عدلي القيعي: الأهلي نادي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي: الأهلي نادي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مقولة أن الأهلي نادي الدولة.

وقال القيعي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي نادي الدولة بالفعل، ونقول ذلك لإراحة البعض، فالفريق يضع أهدافًا مجتمعية وأخرى سياسية في بعض الأوقات من خلال نموذج راقي".

وعن واقعة السندبيسي: "الجميع أوضح أنه يدرب في اكاديمية بإسم الأهلي ولا تنتمي إلينا، ولا يجب أن يستخدم أحد إسم الفريق إلا بإذن منا، فالقانون محدد".

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:-

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.