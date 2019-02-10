شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يعلن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر والان مع التفاصيل
أكد الإعلامى سيف زاهر أن مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر ستقام فى آخر شهر فبراير الجارى.
وقال زاهر خلال برنامجه " ملعب "ON" أن قراراً سيصدر من اتحاد الكرة المصرى بإقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر فى الأسبوع الأخير من فبراير الجارى.
وكان سيف زاهر قد أكد أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تعتزم إصدار قرار غدا الاثنين بخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز قبل لقاء بيراميدز فى الدور الثانى.
وأضاف أن لجنة المسابقات بصدد اصدار قرار بخوض فريق الأهلى لكامل مؤجلاته بالدور الأول والمقصود مبارته أمام الزمالك ببطولة الدورى قبل أن يخوض مباراة بيراميدز بالدور الثاني.
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