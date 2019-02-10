شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعتزم إصدار قرار بخوض الأهلى مؤجلاته قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى سيف زاهر أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تعتزم إصدار قرار غدا الاثنين بخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز قبل لقاء بيراميدز فى الدور الثانى.

وأضاف زاهر عبر برنامج ملعب أون ان لجنة المسابقات بصدد اصدار قرار بخوض فريق الأهلى لكامل مؤجلاته بالدور الأول والمقصود مبارته أمام الزمالك ببطولة الدورى قبل أن يخوض مباراة بيراميدز بالدور الثاني.

يأتى ذلك عقب ساعات قليلة من قرار اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر أو الدورى الى أجل غير مسمى.

وأوضح انه غدًا الأثنين سيتم وضع تصور كامل لجدول بطولة الدورى والكأس معًا.

وأكد الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون سبورت أن قرار التأجيل لقى قبولًا من قبل إدارة الناديين.

وأكد عامر حسين فى تصريحات خاصة أن قرار تأجيل مباراة الفريقين ليس له علاقة من قريب أو بعيد ببيان مجلس إدارة النادى الأهلى بالأمس، وأن القرار كان سيعلن يوم الجمعه لولا أن اتحاد الكرة كان مغلقا .