بيراميدز: لا نحارب أحدًا.. وانظروا ما حدث لمعلول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، إن ناديه لا يحارب أحدًا وهذا ما اتضح من خلال تجديد علي معلول عقده مع الأهلي رغم أن وكيله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز.

وأضاف عفيفي في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"بعد تعيين محمد جمال العاصي مديرًا تنفيذيًا لبيراميدز، انتشرت إشاعات حول ربط محمد الشناوي ووليد أزارو وعلي معلول منذ تعيين العاصي لمحاربة الأهلي".

وتابع :"هل أحد سمع عن وجود تمرد بين لاعبي الأهلي؟، معلول جدد عقده مع الأهلي ثلاثة مواسم بكل هدوء والعاصي أشرف على المفاوضات بنفسه وهذا ما يعني أنه رجل يعمل باحترافية".

وكان النادي الأهلي أعلن صباح السبت عن تمديد عقد التونسي الدولي علي معلول لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وانتقل عفيفي للحديث عن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، ليرد قائلاً :"اتحاد الكرة نفذ مبدأ تكافؤ الفرص، وهذا ما طلبناه ليس من الصحيح أن نواجه الأهلي في الدور الثاني قبل إقامة مباراة القمة المؤجلة من الدور الأول".

وأنهى :"لسنا معنيين ببيان الأهلي الأخير، وقرار اتحاد الكرة أسدل الستار بالنسبة لنا".