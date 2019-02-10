تركي آل الشيخ يشيد بقرار اتحاد الكرة المصري

وجه رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، تركي آل الشيخ، الشكر لاتحاد الكرة المصري على تأجيل مواجهة الأهلي بالدوري.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أشكر اتحاد الكرة على حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على الدوري المصري”.

وأضاف: “بيراميدز جاهز للعب في أي بطولة.. دوري.. كأس.. دعماً للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة على العدل بين كل الأندية”.

وكان بيراميدز طالب بتأجيل مباراة الأهلي التي كان مقرراً لها 28 فبراير الجاري بالدوري المصري لحين لعب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في 30 مارس المقبل.