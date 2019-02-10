رياضة | بعد معلول.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد معلول.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسوؤلو النادي الأهلي إلى تمديد عقد النيجيرى جونيور أجايى صانع ألعاب الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويعتزم مجلس إدارة النادي الأهلي الدخول فى مفاوضات جادة مع النيجيرى جونيور أجايى لتمديد عقده مع الفريق الأحمر على أن تعقد اجتماعات مع اللاعب فى إثيوبيا على هامش مواجهة الفريق نظيره سيمبا.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويخطط الأهلي لتمديد عقد أجايى مع الفريق لمدة 3 سنوات، وذلك بخلاف الموسم المتبقى للاعب فى عقده الحالى.

وأعلن الأهلي تجديد تعاقده مع على معلول، ظهير أيسر الفريق، لمدة 3 مواسم ، وكريم وليد "نيدفيد"، صانع ألعاب الفريق الأحمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سيبما يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و٢١ لاعبا وهم :-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠، وسيمبا التنزاني ٥-٠، وتعادل أمام شبيبة الساورة بالجزائر ١-١.