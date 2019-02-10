رياضة | جاريث بيل يفجر أزمة في ريال مدريد بعد الإنتصار على أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يفجر أزمة في ريال مدريد بعد الإنتصار على أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد لم يحتفل مع زملائه بالإنتصار على أتليتكو مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني.

وأكد موقع "برنابيو" الاسباني أن اللاعب الويلزي غادر الملعب فور انتهاء مباراة أتليتكو مدريد، وتوجه إلي غرفة خلع الملابس، ولم يشارك في احتفال زملائه بالانتصار على الأتليتي.

وأوضح الموقع الاسباني أن سبب مغادرة جاريث بيل ملعب المباراة وعدم احتفاله مع زملائه يعود للإنتقادات العنيفة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، بالإضافة لابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق وجلوسه على مقاعد البدلاء.

وشارك جاريث بيل في مباراة اتليتكو مدريد اليوم وسجل الهدف الثالث لفريقه، واحتفل بالاشارة برفع "السلاح" ولم يتضح ما يقصده من هذا الاحتفال حتي الآن.