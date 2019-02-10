رياضة | تصريح ناري من مدرب النجوم بعد الخسارة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من مدرب النجوم بعد الخسارة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سامي المدير الفني للنجوم ان فريقه كان يستحق نقطة التعادل على أقل تقدير أمام الزمالك.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "النجوم افضل فريق جماعي بمسابقة الدوري وقدم مستوى مميز أمام الزمالك".

وأضاف: "طريقة جروس وتشكيله ساعدني خلال المباراة وكنا نستحق التعادل بدلا من الخسارة بهدف دون رد".

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب النجوم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليسدل الستار على الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري

وبهذه النتيجة يعزز الزمالك من صدارته لجدول الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة من 19 مباراة .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن وحميد أحداد في خط الوسط وخالد بوطيب وعمر السعيد في خط الهجوم .