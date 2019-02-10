رياضة | القيعي: نجاح محمد فضل في إدارة أمم إفريقيا يساوي نجاح مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيعي: نجاح محمد فضل في إدارة أمم إفريقيا يساوي نجاح مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن محمد فضل سينجح في إدارة كأس الأمم الأفريقية.

وقال القيعي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "متأكد من نجاح محمد فضل في إدارة البطولة، يجب أن يساعده الجميع، لأن نجاحه يساوي نجاح مصر".

وعن أمير توفيق: "تولى المهمة بشكل مفاجىء، وفي ظروف صعبة، لكنه يتمته بمواصفات جيدة وعنصر مميز ويريد التعلم وهادئ".

كما فسر عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مقولة أن الأهلي نادي الدولة.

وواصل: "الأهلي نادي الدولة بالفعل، ونقول ذلك لإراحة البعض، فالفريق يضع أهدافًا مجتمعية وأخرى سياسية في بعض الأوقات من خلال نموذج راقي".

وعن واقعة السندبيسي: "الجميع أوضح أنه يدرب في اكاديمية بإسم الأهلي ولا تنتمي إلينا، ولا يجب أن يستخدم أحد إسم الفريق إلا بإذن منا، فالقانون محدد".