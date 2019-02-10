رياضة | عدلي القيعي: الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة انتهت بعد تأجيل مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي: الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة انتهت بعد تأجيل مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لا عيب في أن يكون الأهلي هو نادي الدولة.

وقال عدلي خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صناعة القرار في الأهلي شأن يخص مجلس إدارته، وهو أدرى بالظروف والتوقيتات التي يتحدث فيها".

وأكمل: "لا تعقيب على بيان قرارات الأهلي اليوم، فالأمور انتهت بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الفريق أمام بيراميدز، لكن أخشى من بعض الأمور الأخرى العالقة أو ردود الفعل التي تحدث فجأة من البعض".

كما فسر عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مقولة أن الأهلي نادي الدولة.

وتابع: "الأهلي نادي الدولة بالفعل، ونقول ذلك لإراحة البعض، فالفريق يضع أهدافًا مجتمعية وأخرى سياسية في بعض الأوقات من خلال نموذج راقي".

وعن واقعة السندبيسي: "الجميع أوضح أنه يدرب في اكاديمية باسم الأهلي ولا تنتمي إلينا، ولا يجب أن يستخدم أحد اسم الفريق إلا بإذن منا، فالقانون محدد".