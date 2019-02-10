شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على بارما والان مع التفاصيل
أحرز المهاجم لوتارو مارتينيز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، ليمنح فريقه أول فوز في عام 2019 بالكالتشيو، بعد هزيمتين وتعادل.
وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 43 نقطة ويظل بالمركز الثالث، فيما يتجمد رصيد بارما عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.
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