الامارات | 60 فريقاً شرطياً تتنافس في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 فريقاً شرطياً تتنافس في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفرق المشاركة في البطولة ستتنافس في 5 فئات. من المصدر

تبدأ، اليوم، منافسات بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الدولية»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة 60 فريقاً من 50 دولة، وتستمر لمدة خمسة أيام في ميدان الروية.

ويمثل الإمارات في هذه البطولة ثمانية فرق، هي: القيادة العامة لشرطة دبي بفريقين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بفريقين، بالإضافة لفريق لكلٍّ من: شرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وإدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

ورحب القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بالفرق المشاركة، مؤكداً أن شرطة دبي عملت على تسخير كل الإمكانات لظهور هذا الحدث بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وإمارة دبي.

وقال في تصريحات صحافية: «هذا الحدث الفريد يؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إبراز المستويات الرفيعة للأفراد الشرطيين، كما ستكون البطولة فرصة رائعة أمام دولة الإمارات، لكي تشهد وتتابع المهارات والخبرات الخارجية، التي تملكها الفرق العالمية المشاركة».

وكشفت اللجنة المنظمة عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر البطولة بمنطقة الروية، إذ أكد المنسق العام للبطولة، العقيد عبيد بن يعروف، أن الفرق الدولية المشاركة في هذا الحدث ستتنافس في إطار خمس فئات، من بينها: التكتيكية، ومسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج.

وأوضح أن قيمة الجوائز الإجمالية للتحدي ستبلغ 170 ألف دولار، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 70 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 30 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 20 ألف دولار، فيما تبلغ جوائز التحدي على مدار الأيام الخمسة للمنافسات 5000 دولار لصاحب المركز الأول، و3000 دولار لصاحب المركز الثاني، و2000 دولار لصاحب المركز الثالث.