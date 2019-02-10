الامارات | إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة خليفة الجرمن

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة خليفة الجرمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتحاد الكرة يواصل البحث عن مدرب جديد لخلافة الإيطالي زاكيروني. الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه أمس، إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة خليفة الجرمن، وأحمد المهبوبي نائباً مع تكليف رئيس اللجنة بتسمية الأعضاء، كما تمت إعادة تشكيل لجنة الحكام برئاسة مسلم سهيل الكثيري، ومحمد عبيد اليماحي نائباً مع تكليف رئيس اللجنة ونائبه بتسمية الأسماء المرشحة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي، دراسة مشروع دوري الجامعات لكرة القدم ووجه المختصين في إدارة المسابقات حول دراسته.

وفي ما يتعلق بالمدرب الجديد للأبيض، خصوصاً في ظل الحديث عن بعض الأسماء على غرار الهولندي بيرت فان مارفيك، أكد اتحاد الكرة أن هذا الملف وكل ما يتعلق بتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، تمت إحالته الى لجنة المنتخبات لدراسته على أن تقوم بدورها برفع توصياتها في هذا الخصوص لمجلس الإدارة.

وشهدت الأيام الماضية، ظهور بعض الأسماء المرشحة لتدريب الأبيض، كان بينها الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، لكن الأخير نفى صحة هذا الأمر في تصريحات صحافية. ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد قريباً هوية المدرب الذي سيكون مطالباً بتجهيز أفضل للمنتخب الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات المهمة.

اتحاد الكرة يدرس مشروع دوري الجامعات لكرة القدم.