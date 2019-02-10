الامارات | الوحدة يطالب بكشف ما دار في المنتخب وإعلان الحقائق بشفافية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يطالب بكشف ما دار في المنتخب وإعلان الحقائق بشفافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غضب في الوسط الرياضي بسبب نتائج الأبيض في كأس آسيا الأخيرة. إي.بي.إيه

دعا نادي الوحدة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لأندية الدولة لبحث طرح الثقة في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي برئاسة مروان بن غليطة أو تجديد الثقة وفقا لما تراه الجمعية العمومية، على خلفية إخفاق المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا الأخيرة التي استضافتها الإمارات، وما تلاه من غضب جماهيري، وفي الوسط الرياضي عامة.

وطالب الوحدة في بيان صحافي أمس مجلس إدارة اتحاد الكرة بتوضيح الحقائق وملابسات ما دار في أروقة المنتخب خلال الفترة التي سبقت التحضير لبطولة كأس آسيا، وخلال فترة مشاركته في المسابقة، وإعلان كل الحقائق بشفافية تامة أمام الرأي العام وأسرة كرة القدم، بما في ذلك الكشف عن العقوبات التي اتخذت تجاه بعض اللاعبين المقصرين إن وجدت، وما إذا كانت هذه العقوبات رادعة أم لا.

وأكد النادي في بيانه أن عقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد كرة القدم لتجديد أو طرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد الحالي يبقى أمرا ملحا في الفترة الحالية، بعد أن يتم عرض الحقائق كاملة وكشف كل ما دار في الكواليس في الفترة الماضية.

وأعرب عن أمله في أن يبادر مجلس إدارة الاتحاد في التجاوب مع هذا المطلب بالسرعة اللازمة، حتى تتضح الصورة وتتضح "حالة التسيب غير المسبوقة التي كان يعاني منها المنتخب طوال الفترة الماضية، والتي تنم عن إهمال شديد و استهتار من قبل لاعبي المنتخب والجهاز الفني و الإداري". ويؤكد النادي أن الهدف من ذلك، هو تصحيح الأوضاع وتهيئة بيئة صالحة للعمل في المستقبل.

وقال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي لـ"الإمارات اليوم" إن البيان الصادر من نادي الوحدة يأتي في إطار المصلحة العامة التي يهدف من ورائها النادي النهوض بكرة القدم الإماراتية، وقد قام النادي بواجبه في إطار ما يراه للمصلحة العامة، ودوره ينتهي عند هذ الحد، وإذا كان هناك من ردود أو تعليقات فعلى أطراف أخرى القيام بها.

من جانبه انتقد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي المتحدث الرسمي الدكتور جمال الحوسني ما قرره اتحاد كرة القدم أخيرا فيما يخص تسجيل اللاعب المقيم، مؤكدا أن نادي الوحدة قام بتسجيل موقفه إزاء الاسلوب المتسرع للاتحاد في تعميم القرار دون أن تتم مناقشته في الورش التي يعقدها الاتحاد خصيصا لمناقشة أوضاع اللاعبين.

وأشار إلى أن شركة كرة القدم تود التنويه بأنه لم يتم الاعتراض على هذ القرار لمجرد الاعتراض، وإنما بضرورة التأني ودراسة تبعاته قبل اتخاذه، بحيث يكون تنفيذ القرار بأكفأ صورة ممكنة تخدم الرؤية المستقبلية لكرة القدم والأندية الإماراتية.

وكانت إدارة شركة نادي الوحدة قامت بتوجيه رسالة رسمية إلى اتحاد الكرة بخصوص موضوع تسجيل اللاعب المقيم، تم خلالها الاعتراض على ما جاء بهذا القرار دون الرجوع للأندية المعنية بالأمر.

يعتبر نادي الوحدة أن عقد جمعية عمومية طارئة لطرح أو تجديد الثقة في اتحاد الكرة بات أمرا ملحا في الفترة الحالية