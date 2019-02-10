شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يدعو مسؤولي الأهلي والزمالك للاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، اتحاد كرة القدم للاستقالة إن لم يستطيع السيطرة على الأمور وفرض كلمته على الأندية، كما طالب مسؤولي الأهلي والزمالك أيضاً بتقديم الاستقالة الفورية، قائلا: «لو الأطراف المتصارعة في الدوري عندهم نخوة وخوف على البلد يستقيلوا».

وقال «يكن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين»: «النادي الأهلي اتخذ قرارات عدة، الأهلي ليس بنادي صغير حتى يقرر هذا ولكن ما يحدث على الساحة الرياضية من إهانات علنية في الجرائد والتلفزيونات دفعته لإصدار مثل هذا البيان».

وأشار «يكن» إلى أن هناك صرعاً بين الأهلي والزمالك، ولو كان هناك حضوراً جماهيراً لحدثت كوارث.