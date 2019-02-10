إنتر ميلان يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على بارما

فاز إنتر ميلان على مضيفه بارما، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز المهاجم لوتارو مارتينيز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، ليمنح فريقه أول فوز في عام 2019 بالكالتشيو، بعد هزيمتين وتعادل.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 43 نقطة ويظل بالمركز الثالث، فيما يتجمد رصيد بارما عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.

اعتمد بارما على تقسيم المباراة على فترات، فلعب الفريق في الـ20 دقيقة الأولى على الضغط العالي على لاعبي إنتر ميلان، أمام مرمى النيراتزوري، أُربك بسببه لاعبي إنتر، من خلال التمريرات الخاطئة.

وفي المقابل، فشل إنتر ميلان في الخروج بالكرة من الثلث الأول له، إلى منتصف الملعب، وسط الضغط العالي الناجح من بارما، قبل أن يعود الفريق للسيطرة على الكرة من جديد بعد 20 دقيقة.