شكرا لقرائتكم عامر حسين : احنا مش ضعاف ومحدش يقدر يضغط علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن قرار تأجيل مباريات الأهلى كان جاهزا ولا علاقة له ببيان مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب مؤكدا أن ذلك يعد أقل ضررا وفى مصلحة الجميع.
أضاف حسين خلال تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" لم يتم تحديد موعد السوبر المصري حتى آلان لأن الأمر يحتاج لمشاورات" موضحا أن يسعى فى الفترة الحالية لإيجاد حلولا لمباريات كأس مصر.
تابع حسين :" لجنة المسابقات لا تتعرض لضغوط من أحد لأنها ليست ضعيفة وحريصة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية وبنسمع للكل بما يمون فى صالح المسابقة والاتحاد المصري
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