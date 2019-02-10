شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه الهلال السعودي 22 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرم محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وفهد الراشد نائب رئيس مجلس ادارة الهلال السعودي، اتفاقه لإجراء المباراة الودية المرتقبة بين الناديين.

واتفق الطرفان على أن تقام المباراة المرتقبة، يوم 22 مارس المقبل، بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

ويسعى نادي بيراميدز إلى خوض مباريات ودية قوية خارج جمهورية مصر العربية، بعد أن استعد للدوري الممتاز بسلسلة مباريات عربية داخل مصر.