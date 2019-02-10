شكرا لقرائتكم فيديو.. إنتر ينتفض أمام بارما ويحقق أول فوز فى 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق إنتر ميلان فوزه الأول فى 2019 بالدوري الإيطالي، بعد تخطيه مضيفه فريق بارما بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "إينيو تاردينى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الكالتشيو.

سجل المهاجم الأرجنتيني البديل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الوحيد فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، وذلك بعد دقيقتين فقط من نزوله إلى أرضية الملعب لزميله البرتغالى جواو ماريو.

ويعد هدف المهاجم الأرجنتيني هو الأول لفريق النيراتزورى خلال عام 2019 فى الدوري الإيطالي، بعد خسارته فى لقائين أمام تورينو وبولونيا بنتيجة 1 – 0 وتعادل سلبيا مع ساسولو.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 43 فى المركز الثالث، خلف يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة، ويخوض مواجهة الجولة الثالثة والعشرين غدا أمام ساسولو، بينما توقف رصيد بارما عند 29 نقطة فى المركز الثانى عشر.