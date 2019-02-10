شكرا لقرائتكم دورتموند يتعثر ويهدر فرصة الابتعاد عن بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق بوروسيا دورتموند في تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم وسمح له بالتعادل 3 - 3 يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز هرتا برلين على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 - صفر وهانوفر على ضيفه نورنبرغ 2 - صفر وتعادل فرايبورغ مع فولفسبورغ 3 - 3 كما تعادل لايبزيغ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت سلبيا.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف ومونشنغلادباخ صاحب المركز الثالث. وبإمكان بايرن أن يقلص الفارق مع دورتموند في الصدارة إلى خمس نقاط إذا فاز على ضيفه شالكه في وقت لاحق.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، أنهى دورتموند الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم متقدما بهدفين دون رد حملا توقيع الإنجليزي جادون سانشو وماريو غوتزه في الدقيقتين 32 و43. وفي الشوط الثاني أكمل المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو ثلاثية بوروسيا دورتموند في الدقيقة 66.

ولكن هوفنهايم لم يستسلم وقلب المباراة رأسا على عقب على أصحاب الأرض، حيث تمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف كفلت له نقطة التعادل. وتقمص المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 75 و87 فيما جاء الهدف الثاني بواسطة بافيل كاديرابيك في الدقيقة 83.

ولقن هيرتا برلين مضيفه مونشنغلادباخ درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم سالومون كالو بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 30 ثم أضاف أوندري دودا الهدف الثاني في الدقيقة 76 قبل أن يختتم دافي سيلك التسجيل في الدقيقة 76. الفوز رفع رصيد هرتا برلين إلى 31 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد غلادباخ عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب أود أرينا فاز هانوفر على ضيفه نورنبرغ بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم من المركز الأخير للمركز قبل الأخير، وتوقف رصيد نورنبرغ عند 12 نقطة ليتراجع للمركز الأخير.

ولعب نورنبرغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد سيمون رهين. واستغل هانوفر النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل هدفين حملا توقيع نيكولاي مولر في الدقيقتين 50 و77.