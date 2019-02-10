شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المسابقات: قرار تأجيل لقاء الأهلى وبيراميدز كان جاهزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إن قرار تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز كان جاهزًا ولا علاقة له ببيان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مؤكدا أن ذلك يعد أقل ضررًا وفى مصلحة الجميع.

وأضاف حسين، خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: "لم يتم تحديد موعد السوبر المصرى حتى الآن، الأمر يحتاج لمشاورات"، موضحًا أن يسعى فى الفترة الحالية لإيجاد حلول لمباريات كأس مصر.

تابع حسين: "لجنة المسابقات لا تتعرض لضغوط من أحد لأنها ليست ضعيفة وحريصة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية وبنسمع للكل بما يكون فى صالح المسابقة والاتحاد المصري .