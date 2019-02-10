شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. على معلول صاحب أعلى راتب فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خرافى وقعه مسئولو النادى الأهلى مع النجم التونسى على معلول، الذى قام بتمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده.

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة".. على معلول صاحب أعلى راتب فى تاريخ الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.