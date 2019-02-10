7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعلن تمديد تعاقد على معلول وكريم وليد " نيدفيد " الزمالك يهزم النجوم بهدف حفنى ويواصل ابتعاده بقمة الدورى حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ21 للدورى . عقد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة منذ قليل مع أحمد مجاهد عضو المجلس وثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية، لمناقشة الرد على البيان الصادر من النادى الأهلى اليوم. اتحاد الكرة يُلغى اجتماعه الطارئ غدا قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، إلغاء الاجتماع الطارئ الذى كان مقرر عقده غدًا الأحد، بمقر الجبلاية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها مناقشة أزمة مباراة الأهلى والحدود ، وتقرير لجنة الحكام حول حقيقة عمل الحكم حسن السندبيسي الذى ألغى هدف حرس الحدود فى مرمى الأهلى في إحدي الاكاديميات التابعة للنادي الاهلي. مجلس الأهلى يقرر عدم الاعتراف بأى قرارات تصدر عن اتحاد الكرة قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، تأتى نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك فى اجتماع الأربعاء الماضى والذى أصبح باطلًا بحضوره.

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